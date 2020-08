Im westfafrikanischen Mali gibt es möglicherweise den Versuch eines Militärputsches.

Auf dem Armeestützpunkt Kati in der Nähe der Hauptstadt Bamako sollen Schüsse gefallen sein, wie Medien übereinstimmend berichten. Ein Offizier sprach nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP von einer Rebellion. Es ist allerdings unklar, welches Ausmaß die Proteste haben. Das Auswärtige Amt in Berlin sprach von einer "Meuterei".



Der Stützpunkt Kati hatte bereits beim Machtwechsel 2012 eine wichtige Rolle gespielt. Damals begann dort ein Militärputsch, in dessen Folge Präsident Keita an die Spitze der politischen Führung kam. Derzeit steht Keita jedoch massiv unter Druck, weil es ihm nicht gelingt, einen dschihadistischen Aufstand im Norden des Landes unter Kontrolle zu bringen.



In Mali sind auch deutsche Bundeswehrsoldaten stationiert. Sie arbeiten dort als Teil einer von den Vereinten Nation geführten Mission, mit der das westafrikanische Land stabilisiert werden soll.