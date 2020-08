Im westafrikanischen Mali gibt es möglicherweise den Versuch eines Militärputsches.

Auf dem Armeestützpunkt Kati in der Nähe der Hauptstadt Bamako sollen Schüsse gefallen sein, wie Medien übereinstimmend berichten. Das Auswärtige Amt in Berlin sprach von einer "Meuterei von Bewaffneten und Schusswechseln". Malische Journalisten berichteten via Twitter, wütende Demonstranten hätten das Haus von Justizminister Kapo in Brand gesetzt.



Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich verurteilte die Ereignisse "aufs Schärfste", wie es in einer Mitteilung des Außenministeriums hieß. Französische Soldaten sind ebenso in Mali stationiert wie rund 900 deutsche Bundeswehrsoldaten. Sie arbeiten dort als Teil einer UN-Mission, mit der das westafrikanische Land stabilisiert werden soll. Von der aktuellen Krise seien sie nicht betroffen, teilte die Bundeswehr mit.



Der Stützpunkt Kati hatte bereits beim Machtwechsel 2012 eine wichtige Rolle gespielt. Damals begann dort ein Militärputsch, in dessen Folge Präsident Keita ins Amt kam. Derzeit steht Keita jedoch massiv unter Druck, weil es ihm nicht gelingt, den islamistischen Terror in den Griff zu bekommen. Zudem wirft ihm die Opposition Korruption und Wahlbetrug vor.