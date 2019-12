Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen bescheinigt den afrikanischen Staaten Fortschritte.

Erfolg habe es in den vergangenen Jahren vor allem in den Bereichen Bildung und Gesundheit gegeben, hieß es bei der Vorstellung eines Reports in New York. So sei beispielsweise die Lebenserwartung auf dem Kontinent seit 1990 um mehr als elf Jahre gestiegen. Zugleich warnte die UNO-Agentur davor, dass es für bereits unterentwickelte Regionen in Afrika künftig noch schwieriger werde, in puncto Lebensstandard aufzuholen. Bis 2030 würden 90 Prozent der extrem verarmten Weltbevölkerung in Subsahara-Afrika leben.