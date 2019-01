Das Verfassungsgericht in der Demokratischen Republik Kongo hat den Wahlsieg des Präsidentschaftskandidaten Tshisekedi für rechtskräftig erklärt.

Die Richter wiesen eine Klage von Mitbewerber Fayulu gegen das vorläufige Endergebnis als unbegründet ab. Damit könnte Tshisekedi am Dienstag als Präsident vereidigt werden. Fayulu will das Urteil nicht akzeptieren und bezeichnete sich selbst als legitimen Präsidenten. Er rief seine Anhänger zu Protesten auf. Das Gericht diene einem diktatorischen Regime, sagte er.



Die Afrikanische Union und die katholische Kirche hatten ebenfalls Zweifel am Wahlergebnis geäußert.



Laut Wahlkommission erhielt Tshisekedi rund 39 Prozent der Stimmen, Fayulu 35 Prozent. Der vom langjährigen Machthaber Kabila unterstützte Kandidat, der frühere Innenminister Shadary, kam auf etwa 24 Prozent.