In Guinea-Bissau findet heute die zweite Runde der Präsidentschaftswahl statt.

Es treten die beiden ehemaligen Premierminister Pereira und Embalo gegeneinander an. In der ersten Runde hatte Pereira gut 40 Prozent der Stimmen erhalten, Embalo 28. Die 1,8 Millionen Einwohner des westafrikanischen Lands hoffen auf ein Ende der jahrelangen innenpolitischen Auseinandersetzungen. Vor dem ersten Wahlgang hatte es teils gewalttätige Proteste gegen Korruption und politischen Stillstand in Guinea-Bissau gegeben.