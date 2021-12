Der Afrika-Beauftragte der Bundeskanzlerin, Günter Nooke. (dpa / picture alliance / Kay Nietfeld)

Da man bisher zu wenig über diese wisse, sei eine solche Entscheidung gerechtfertigt, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Mit Blick auf die Offenheit und Kooperationsbereitschaft Südafrikas in der Sache verstehe er aber auch, dass es im Land Enttäuschung gebe, wenn man nun als Reaktion darauf isoliert werde. Omikron war dort erstmals entdeckt worden.

Nooke verwies darauf, dass es in Afrika teilweise eine andere Risikowahrnehmung in Bezug auf Covid-19 gebe als in Europa. Viele Afrikaner seien angesichts von Malaria, Tuberkulose oder HIV nicht der Meinung, dass Corona das größte Problem für sie sei.

