Anlässlich eines Treffens mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs hat Bundeskanzlerin Merkel die Bedeutung des Kontinents bei der Lösung globaler Fragen betont.

Merkel sagte in Berlin, egal ob es nun um Frieden, Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung oder Migration gehe - Afrikas Beitrag sei unerlässlich. Zudem forderte die CDU-Politikerin deutsche Unternehmen zu Investionen in Afrika auf. Noch immer müssten Firmen zu einem solchen Schritt ermutigt werden. Der entwicklungspolitische Dachverband Venro hält hingegen derartige Investitionen aus dem Ausland für nicht zielführend. Die afrikanischen Länder benötigten vielmehr eine Unterstützung der kleinen und mittelständischen Wirtschaft, sagte Venro-Chef Bornhorst.



Bundesentwicklungsminister Müller unterzeichnete bei der Konferenz mehrere Verträge, unter anderem über die Wasserversorgung in Tunesien und den Bau einer Fabrik für Bioschokolade in Ghana. Oppositionsvertreter kritisierten die Ergebnisse des Treffens als unverbindlich und unzureichend.