Bundeskanzlerin Merkel hat dem afrikanischen Kontinent eine wichtige Rolle bei der Lösung globaler Fragen bescheinigt.

Darüber seien sich alle einig, ob es nun um Frieden, Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung, Migration oder andere große Fragen unserer Zeit gehe, sagte Merkel zum Auftakt eines zweitägigen Treffens mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs in Berlin. Merkel ermunterte deutsche Unternehmen zu mehr Investitionen auf dem Kontinent. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums haben deutsche Firmen im vergangenen Jahr knapp zwei Milliarden Euro in afrikanischen Ländern investiert.



Bundesentwicklungsminister Müller unterzeichnete bei der Konferenz mehrere Verträge, unter anderem über die Wasserversorgung in Tunesien, den Bau einer Fabrik für Bioschokolade sowie den Ausbau einer nachhaltig produzierenden Textilfabrik in Ghana.