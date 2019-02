Der Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank, der Nigerianer Akinwumi Adesina, hat kritisiert, dass afrikanische Länder ihre Rohstoffe exportieren, statt sie selbst zu verarbeiten.

"Es ist nicht normal, dass man Kakaobohnen exportiert. Es ist nicht normal, Baumwollfasern zu exportieren", sagte der ADB-Präsident der Deutschen Welle. "Die Geheimnisse des Reichtums sind klar: Die reichen Länder dieser Welt sind diejenigen, die industrialisiert sind und den Wert aus allem schöpfen, was sie produzieren. Und die armen Länder sind die, die ihre Rohstoffe exportieren." Deshalb setze die Entwicklungsbank einen Schwerpunkt vor allem bei der Agro-Industrialisierung. Ein weiterer Schwerpunkt sei der Informations- und Kommunikationssektor. Insgesamt müssten in den afrikanischen Ländern deutlich mehr Arbeitsplätze entstehen, damit die jungen Menschen nicht ihr Glück in Europa suchten.