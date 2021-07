Die Afrikanische Schweinepest hat sich weiter in Brandenburg ausgebreitet.

Ein dritter Betrieb mit vier Mastschweinen im Landkreis Märkisch-Oderland sei betroffen, teilte das Verbraucherschutzministerium in Potsdam mit. Zwei Tiere seien verendet, zwei erkrankte Tiere hätten getötet werden müssen. Auf einem Bio-Betrieb im Landkreis Spree-Neiße mit 200 Schweinen mussten nach Angaben des Ministeriums alle Tiere getötet werden, um die weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern.



Die Afrikanische Schweinepeste war am Donnerstag erstmals bei Hausschweinen in Deutschland festgestellt worden. Morgen wollen sich auf Anregung des Bundeslandwirtschaftsministeriums die EU-Agrarministerinnen und -minister mit dem Thema beschäftigen.

