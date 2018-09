Die belgischen Behörden haben nach weiteren bestätigten Fällen der Afrikanischen Schweinepest die betroffenen Wälder gesperrt.

Es gehe um eine Fläche von 63.000 Hektar, erklärte der Agrarminister der Region Wallonie in Brüssel, Collin. Belgien will mit der Maßnahme die Ausbreitung der für Schweine tödlichen Krankheit verhindern. Bisher sind fünf bestätigte Fälle bekannt, zwei Kadaver wurden nur 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt gefunden. Collin zufolge könnten in Belgien insgesamt hunderte Wildschweine infiziert sein. Das Virus ist für den Menschen unbedenklich.