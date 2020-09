Nach dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg sind die deutschen Exporte von Schweinefleisch nach China und in andere Länder außerhalb der EU gestoppt worden.

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Bundeslandwirtschaftsministerium. Gestern war bekannt geworden, dass ein in Brandenburg aufgefundenes totes Wildschwein mit dem Virus infiziert war. Es ist der erste Fall in Deutschland.



Derzeit würden Gespräche mit China und anderen wichtigen Staaten außerhalb der EU angestrebt, erklärte das Ministerium. Ziel sei es, dass aus nicht betroffenen Regionen in Deutschland weiter Fleischprodukte ausgeführt werden könnten.

