Nach dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in Belgien wächst in Deutschland die Sorge vor einem Übergreifen der Seuche.

Man nehme den Ausbruch der Schweinepest dicht an der deutschen Grenze sehr ernst, sagte die niedersächsische Agrarministerin Otte-Kinast. In Niedersachsen werden deutschlandweit die meisten Schweine gemästet. Bundeslandwirtschaftsminister Klöckner erklärte, die Vorbereitungen für den Krisenfall seien im Gange. Sie rief Schweinehalter zur strikten Einhaltung von Hygieneverordnungen auf. Jäger wurden aufgefordert, tot aufgefundene Wildschweine den zuständigen Behörden zu melden.



Die Schweinepest überträgt sich über direkten Kontakt, kann aber auch über verseuchte Fleischwaren weitergegeben werden. Für Menschen ist das Virus nicht gefährlich. Landwirte fürchten bei einem Ausbruch in Deutschland Milliardenschäden.