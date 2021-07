Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Nonnemacher hat den Vorwurf des Bauernverbands zurückgewiesen, nicht genug gegen die Afrikanische Schweinepest getan zu haben.

Brandenburg habe alle auf Landesebene möglichen Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche getroffen und sehr zügig umgesetzt, so die Grünen-Politikerin. Der Landesbauernverband sei beratendes Mitglied im Krisenstab und damit auch in strategische Entscheidungen eingebunden.



Landesbauernpräsident Wendorff hatte gestern bezweifelt, dass das Verbraucherschutzministerium geeignet für eine zentrale Seuchenbekämpfung sei und vorgeschlagen, dass das Agrarministerium die Aufgabe übernimmt.



In Brandenburg hat die hochinfektiöse Afrikanische Schweinepest erstmals in Deutschland auf Hausschweine übergegriffen. Die betroffenen Tiere werden getötet.

