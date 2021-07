In Brandenburg ist auf einem dritten landwirtschaftlichen Betrieb die Afrikanische Schweinepest bei Hausschweinen festgestellt worden.

Es handle sich um einen Kleinstbetrieb im Landkreis Märkisch-Oderland, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe die Seuche nachgewiesen. Die Afrikanische Schweinepest war am Donnerstag erstmals in Deutschland bei Hausschweinen festgestellt worden.



Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Nonnemacher wies den Vorwurf des Bauernverbands zurück, nicht genug gegen die Seuche getan zu haben. Brandenburg habe alle auf Landesebene möglichen Maßnahmen zur Eindämmung getroffen und sehr zügig umgesetzt, so die Grünen-Politikerin. Der Landesbauernverband sei beratendes Mitglied im Krisenstab und damit auch in strategische Entscheidungen eingebunden.

