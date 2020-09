Südkorea hat die Einfuhr von deutschem Schweinefleisch bis auf Weiteres untersagt. Diese Entscheidung gab das Landwirtschaftsministerium in Seoul bekannt. Grund ist der erste Nachweis der Tierkrankheit in Deutschland. Das Schweinepest-Virus wurde bei einem Wildschweinkadaver im Spree-Neisse-Kreis in Brandenburg gefunden.

Im nahen Polen grassiert die Seuche schon seit einiger Zeit. Die Bündnis-Grünen warten vor einer hohen Seuchengefahr für Deutschland. Dies gelte vor allem für Regionen mit intensiver Schweinezucht, sagte der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Ostendorff. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner müsse nun Antworten darauf geben, wie eine Dezentralisierung und Entzerrung der Schweinehaltung und -schlachtung erreicht werden könne.



Die Krankheit ist für Menschen ungefährlich, für Haus- und Wildschweine hingegen tödlich.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.