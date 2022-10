Die äthiopische Regierung und die Rebellen aus der Region Tigray sollen zu Friedensgesprächen zusammenkommen. (Ethiopian News Agency)

In einem Schreiben an die Führung der Rebellen heißt es, die Verhandlungen sollten am Wochenende beginnen und vom Sonderbotschafter der Afrikanischen Union, dem früheren nigerianischen Präsidenten Obasanjo, geleitet werden. Die äthiopische Regierung bestätigte, an den Gesprächen teilzunehmen. Von den Rebellen liegt noch keine Antwort vor.

Der Konflikt um Tigray war 2020 ausgebrochen, zuletzt hatte es im August wieder schwere Auseinandersetzungen zwischen dem äthiopischen Militär und den Rebellen der Volksbefreiungsfront TPLF gegeben. Menschenrechtsorganisationen beklagen Kriegsverbrechen auf beiden Seiten.

