Nach Putsch

Das Logo der Afrikanischen Union (dpa picture alliance / EPA/SOLAN KOLLI)

Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten treffen sich in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Sie wollen über die jüngste Entwicklung in Niger beraten. Die Ecowas hatte bereits in einer ersten Reaktion den Putsch verurteilt und die Freilassung von Präsident Bazoum gefordert.

Die Afrikanische Union stellte den Putschisten in Niger ein Ultimatum, sich innerhalb von 15 Tagen zurückzuziehen. Der Friedens- und Sicherheitsrat des Staatenbündnisses verlangte in einer Erklärung die Wiederherstellung der verfassungsgemäßen Autorität im Land.

Die Europäische Union teilte mit, jegliche Zusammenarbeit mit Niger in Sicherheitsfragen sei mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Das französische Außenministerium kündigte an, die gesamte Entwicklungshilfe für das Land einzustellen.

Das Militär hatte am Mittwoch Präsident Bazoum festgesetzt und die Verfassung von Niger für ungültig erklärt.

