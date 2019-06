Wegen der Unterdrückung von Protesten im Sudan hat die Afrikanische Union das Land vorerst ausgeschlossen.

Dies gelte so lange, bis eine zivil geführte Übergangsregierung eingesetzt sei, teilte die AU auf Twitter mit. Darin sehe man den einzigen Weg, der den Sudan aus der Krise führen könne.



Die Opposition in dem nordost-afrikanischen Land bekräftigte ihren Aufruf zu Protesten und zivilem Ungehorsam. Am Montag hatten Sicherheitskräfte gewaltsam eine Sitzblockade in der Hauptstadt Khartum aufgelöst. Zur Zahl der Opfer gibt es unterschiedliche Angaben. Das sudanesische Gesundheitsministerium spricht von 46 Toten. Oppositionsnahe Ärzte hatten angegeben, beim Vorgehen der Sicherheitskräfte seien mindestens 100 Menschen getötet worden.