In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba sind mehr als 50 Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen zusammengekommen.

Bei der zweitägigen Versammlung wird Südafrikas Präsident Ramaphosa den AU-Vorsitz vom ägyptischen Staatschef Sisi übernehmen.



Ramaphosa will die Präsidentschaft unter das Motto "Silence the Guns" stellen, also etwa: Die Waffen zum Schweigen bringen. Als Beispiel nannte er schon im Vorfeld die bewaffnete Konflikte in Libyen und im Südsudan. Weitere Themen des südafrikanischen Vorsitzes sollen die Frauenförderung und die Bekämpfung von geschlechterspezifischer Gewalt sein.