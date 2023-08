Nach Putsch im Niger

Die Afrikanische Union hat die Putschisten aufgefordert, den abgesetzten Präsidenten Bazoum freizulassen. (dpa picture alliance / EPA/SOLAN KOLLI)

In einer Erklärung werden die AU-Mitgliedsstaaten sowie die internationale Gemeinschaft zudem aufgefordert, alles zu unterlassen was dem illegal errichteten Regime Legitimität verleihen könnte. Die Putschisten werden erneut aufgefordert, den abgesetzten Präsidenten Bazoum freizulassen. Weiter heißt es, man nehme den Beschluss der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS zur Kenntnis, eine Bereitschaftstruppe für eine mögliche Intervention in Niger aufzustellen. Die wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitspolitischen Auswirkungen eines solchen Einsatzes würden geprüft.

Die ECOWAS hatte allerdings mehrfach betont, vor einer Intervention alles für eine diplomatische Lösung zu tun.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.