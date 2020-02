Bundeskanzlerin Merkel hat der angolanischen Regierung deutsche Unterstützung beim Aufbau der Infrastruktur angeboten.

Die Bundesrepublik wolle ein ehrlicher, guter Partner beim weiteren Aufbau des Landes nach dem 2002 beendeten Bürgerkrieg sein, sagte Merkel im Anschluss an ein Treffen mit dem angolanischen Präsidenten Lourenço in der Hauptstadt Luanda. Lourenço erneuerte den Wunsch nach Lieferung deutscher Küstenschutzboote zur Kontrolle der 1.600 Kilometer langen Küsten. Dort kämpft Angola unter anderem gegen Piraterie.



Beide Länder unterzeichneten ein Luftverkehrsabkommen. Mehr Zusammenarbeit soll es auch im Bildungsbereich geben. Am Rande des Besuchs wurde ein Stipendienprogramm der Regierungen unterzeichnet, das im kommenden Jahr beginnen soll. In dessen Rahmen sollen jährlich 30 Masterstipendien vergeben werden, finanziert durch das angolanische Ölministerium.