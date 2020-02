Bundespräsident Steinmeier reist heute in den Sudan.

Er will mit seinem Besuch den dort eingeleiteten Demokratisierungsprozess unterstützen. Steinmeier betonte, dass es in dem ostafrikanischen Land noch immer eine "fragile Balance" gebe. Deshalb komme es jetzt darauf an, durch Präsenz Wertschätzung zu zeigen. Steinmeier kommt aus Nairobi von seinem dreitägigen Staatsbesuch in Kenia nach Karthum.



Der Sudan war fast 30 Jahre lang von Machthaber al-Baschir regiert worden. Im April 2019 wurde er vom Militär abgesetzt. Im Juli einigten sich das Militär und die zivile Opposition auf eine Übergangsregierung, die den Weg zu Wahlen ebnen soll.