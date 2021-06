Bei Raketenangriffen auf Wohngebiete und ein Krankenhaus im Norden Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens 16 Menschen getötet worden.

Darunter seien ein Arzt und drei weitere Angestellte des Krankenhauses, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mit. Zudem gebe es zahlreiche Verletzte. Eine genaue Zahl nannten die Aktivisten nicht. Beschossen wurde die Stadt Afrin nordwestlich von Aleppo. Augenzeugen zufolge sollen auch Kinder unter den Opfern sein.



Die Raketen wurden soll aus Gebieten abgefeuert worden sein, in denen syrische Regimekräfte sowie kurdische Milizen präsent sind. Die von Kurden geprägte Region um Afrin wiederum wird von der Türkei kontrolliert. Die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) stritten eine Beteiligung ihrer Streitkräfte an den jüngsten Angriffen ab.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.