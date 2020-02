Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar gesunken.

Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, waren 2 Millionen 396 Tausend Menschen erwerbslos gemeldet. Das waren 30.000 weniger als im Januar, aber 23.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote lag unverändert bei 5,3 Prozent.



Der Vorstandsvorsitzende der Arbeitsagentur, Scheele, sagte, der saisonübliche Rückgang der Erwerbslosigkeit sei vergleichsweise kräftig ausgefallen. Er führte das auf den milden Winter zurück. Dennoch hinterlasse die konjunkturelle Schwäche Spuren am Arbeitsmarkt.



Unterbeschäftigt waren im Februar 3 Millionen 337 Tausend Menschen. Das waren 10.000 weniger als im Januar, aber 25.000 mehr als vor einem Jahr. Zu den Unterbeschäftigten zählen zum Beispiel Personen, die an einer Arbeitsförderungsmaßnahme teilnehmen oder kurzfristig erkrankt sind.