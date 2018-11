Der SPD-Bundestagsabgeordnete Bülow tritt aus der SPD aus.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Demnach will der 47-Jährige dem Parlament künftig als fraktionsloser Abgeordneter angehören. Bülow hatte zuletzt den Kurs der SPD-Vorsitzenden Nahles mehrfach kritisiert und sich der "Aufstehen"-Bewegung der Linken-Politikerin Wagenknecht angeschlossen. Einzelheiten will Bülow heute bei einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgeben. Er sitzt seit 2002 für den Wahlkreis Dortmund 1 im Bundestag.