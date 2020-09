USA, Kanada und Großbritannien planen laut einem Agenturbericht gemeinsame Sanktionen gegen Belarus.

Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen Personen, die für Wahlfälschungen und Gewalt gegen Demonstrationen verantwortlich gemacht würden, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf informierte Kreise. Die Sanktionen könnten möglicherweise bereits morgen in Kraft treten.



Die EU hat ebenfalls Sanktionen gegen einen solchen Personenkreis angekündigt. Sie erklärte heute zudem, die gestrige Vereidigung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko nicht anzuerkennen. Aufgrund der gefälschten Ergebnisse der Präsidentschaftswahl fehle es der sogenannten Amtseinführung an jeglicher demokratischer Legitimität, erklärte der EU-Außenbeauftragte Borrell. Lukaschenko wies die Kritik zurück. Man habe niemanden gebeten, die Wahlen anzuerkennen oder die Legitimität des Präsidenten zu bewerten, sagte er in Minsk.

