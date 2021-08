Bei einem gezielten Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein Pilot der afghanischen Luftwaffe getötet worden.

Er war in Zivil in seinem Auto unterwegs, als eine an dem Fahrzeug platzierte Bombe explodierte. Fünf Passanten wurden bei dem Anschlag verletzt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters haben die Taliban inzwischen mindestens sieben Piloten der afghanischen Luftwaffe getötet. Offenbar wollten sie sich damit Vorteile im Kampf um das Land verschaffen, hieß es. Die Taliban selbst haben keine Luftwaffe. Dennoch gelingt es ihnen, seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen immer mehr Bezirke zurückzuerobern. Heute brachten sie die Stadt Schiberghan im Norden Afghanistans unter ihre Kontrolle. Gestern hatten die Taliban bereits die Provinzhauptstadt Sarandsch eingenommen.

