Angesichts anhaltender Proteste hat Bundeskanzlerin Merkel den Bauern zugesichert, sie bei weiteren Natur- und Klimaschutzvorgaben einzubeziehen.

Es müssten in vielen Bereichen neue Antworten gefunden werden, sagte sie bei einem Treffen mit Vertretern von rund 40 Agrarverbänden in Berlin. Dies wolle man partnerschaftlich mit den Landwirten und nicht gegen sie tun. Sie bezeichnete die Bauern als einen ganz wichtigen Teil der Gesellschaft.



Vor wenigen Tagen hatten in Berlin 15.000 Landwirte gegen die Agrarpolitik der Regierung demonstriert. Streit gibt es etwa wegen geplanter Vorgaben zum Insektenschutz und wegen strengerer Düngeregeln.