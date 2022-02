Klimaaktivisten der Aktion „Aufstand der letzten Generation“ blockieren am Morgen eine Kreuzung am Zollamt Waltershof zur Köhlbrandbrücke und zur Autobahn A7. (dpa/Christian Charisius)

Özdemir erkärte, er habe "überhaupt keine Lust, dass ganz wenige mit Lärm dazu beitragen, Mehrheiten für den Klimaschutz zu gefährden". Wer Mehrheiten durch "solche Aktionen" gefährde, spiele "reaktionären Kräften" in die Hand, die keinen Klimaschutz wollten. Beim Namen nannte Özdemir die Gruppe "Aufstand der letzten Generation" allerdings nicht.

Die Aktivisten wollen mit ihrem Protest eine Gesetzesvorlage gegen Lebensmittelverschwendung und weitreichende Klimaschutzmaßnahmen erzwingen. Es gehe darum, die unumkehrbare Vernichtung der Lebensgrundlagen und damit der Zivilisation zu stoppen, sagte Sprecherin van Baalen im Deutschlandfunk

Gestern Abend war ein weiteres Ultimatum der Gruppe an die Regierung abgelaufen. Zuletzt blockierten Aktivisten die für den Straßenverkehr wichtige Köhlbrandbrücke in Hamburg. Die Gruppe kündigte nun eine Ausweitung der Proteste auf Häfen und Flughäfen an.

Van Baalen sagte, der Hamburger Hafen sei ein "Schauplatz der Zerstörung" und zeige das "todbringende industrielle Weiter-So", während die Auswirkungen der Klimakrise hier bald nicht mehr zu übersehen sein würden. Zwar könne sie den Unmut der Betroffenen verstehen. Es blieben aber nur drei bis vier Jahre, um in der Klimapolitik wesentliche Änderungen einzuleiten, führte die Aktivistin aus.

Kritik am Vorgehen der Gruppe

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Throm, forderte in der Zeitung "Die Welt", die Taten der Gruppe müssten strafrechtlich geahndet werden. Ähnlich äußerte sich der AfD-Fraktionsvorsitzende Chrupalla. Der SPD-Bundesvorsitzende Klingbeil sagte, generell sei er gesprächsbereit. Seine Bereitschaft ende aber dort, wo strafrechtliche Grenzen überschritten würden.

Bayerns Innenminister Herrmann will die Proteste der "Letzten Generation" zum Thema bei der nächsten Innenministerkonferenz machen. Derartige Blockadeaktionen seien durch das Versammlungsrecht nicht gedeckt, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Für Martin Heger, Professor für Strafrecht an der Berliner Humboldt-Universität, verstoßen die Aktivisten gegen Gesetz. Bereits die Ankündigung der Blockade stellt seiner Einschätzung nach "eine Drohung mit einem empfindlichen Übel" dar, so dass es sich um eine Nötigung nach § 240 StGB handelt. Die Blockade einer Landebahn etwa könne sogar als gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr gewertet werden, sagte Heger dem ZDF

Wer ist die Initiative?

Die Initiative "Aufstand der letzten Generation" blockiert seit Ende Januar immer wieder Autobahnen, vor allem in Berlin, aber auch in Hamburg, München und anderen Städten. Dafür wird sie inzwischen scharf kritisiert von Autofahrern, aber auch aus der Bundespolitik.

Hinter den Aktionen stehen einige der jungen Leute, die vor der Bundestagswahl im vergangenen September wochenlang in Berlin im Hungerstreik waren. Vordenker sind der 22-jährige Henning Jeschke und die 24-jährige Lea Bonasera, die damals zum Schluss des Hungerstreiks Flüssigkeit verweigerten und so ein Gespräch mit dem damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Scholz erstritten. Beide beziehen sich in ihrer Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung auf Wissenschaftler wie den deutschen Klimaforscher Schellnhuber und den britischen Chemiker King. Dieser gibt der Menschheit in der Klimakrise noch drei bis vier Jahre zum Umsteuern.

Was sind die Forderungen der Initiative?

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten fordern unter anderem, dass große Supermärkte dazu verpflichtet werden, noch genießbares Essen zu spenden. Damit soll ein Beitrag zur Agrarwende, gegen den Welthunger und gegen den CO2-Ausstoß bei der Lebensmittelproduktion geleistet werden.

Die Sprecherin der Initiative, Hinrichs, erklärte, es blieben nur noch wenige Jahre, um zu handeln. Man sei die letzte Generation, die noch handeln könne. Der erste Schritt sei, dort etwas zu tun, wo es am schnellsten gehe: "Der Großhandel sollte keine Lebensmittel mehr wegschmeißen."

Vor rund zwei Wochen hatten Aktivisten vor dem Kanzleramt in Berlin demonstriert. Vor dem Amtssitz von Bundeskanzler Scholz gruben sie mit Spaten ein Stück Rasen um, um Kartoffeln zu pflanzen. Dabei erneuerten sie die Forderung nach einem Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und einer Agrarwende.

