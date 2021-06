Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner dringt auf ein Verbot von langen Tiertransporten in Staaten außerhalb der Europäischen Union.

Dazu will sie gemeinsam mit den Niederlanden und Luxemburg heute einen Vorschlag beim Treffen der EU-Agrarminister einbringen. Vor allem Transporte nach Nordafrika, der Türkei, Russland, dem Nahen Osten und Asien stehen dabei im Fokus. Tierschutz dürfe nicht an den EU-Grenzen haltmachen, sagte die CDU-Politikerin. Bei Transporten in weiter entfernte Länder könne nicht garantiert werden, dass Tierschutzvorgaben eingehalten würden. Solche Tiertransporte stehen schon länger in der Kritik. Mehrere Bundesländer haben bereits Beschränkungen oder Verbote erlassen.



Bei dem Agrarministertreffen stehen noch andere Themen zum Tierschutz auf der Agenda wie eine bessere Kontrolle der Fischerei, Beschränkungen für bienenschädliche Chemikalien und die mögliche Abschaffung der Pelztierzucht in Europa.

