Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat sich für einen gezielten Abschuss einzelner Wölfe ausgesprochen.

In einigen Bundesländern wie in Niedersachsen sei ein guter Bestand zum Erhalt der Art erreicht, sagte die CDU-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". 2019 hätten Wölfe fast 3.000 Nutztiere getötet oder verletzt. Sie fügt die Frage hinzu, wo das enden solle, wenn man dies einfach so hinnehme. Sie könne auch sehr gut nachvollziehen, dass Eltern um ihre Kinder besorgt seien, führte Klöckner aus. Ihre Partei setze sich deswegen für ein "regionales Bestandsmanagement" ein. Die CDU werde sich mit den wachsenden Problemen auf dem Land nicht abfinden.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.