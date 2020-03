Bundesweit demonstrieren wieder Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.

Vor dem Dresdner Landtag versammelten sich hunderte Bauern mit ihren Traktoren, um gegen die geplante Verschärfung der Düngeverordnung zu protestieren. In Hamburg behinderten Landwirte mit ihren Fahrzeugen den Berufsverkehr. Bei Bremen blockierten Traktoren die Zufahrt zu einem Lager eines großen Lebensmittel-Discounters.



Aufgerufen zu den Protesten hatten die Organisatoren der Initiative "Land schafft Verbindung". Weitere Aktionen sind in Kiel, Mainz und Bonn geplant. Die Hauptkundgebung findet in Dessau vor dem Umweltbundesamt statt.