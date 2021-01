Mit einem Traktor-Umzug haben Landwirte in Berlin erneut für Kursänderungen in der Agrarpolitik demonstriert.

Die Bäuerinnen und Bauern verlangen Regelungen für kostendeckende Preise für ihre Erzeugnisse und mehr heimische Nahrungsmittel im Handel. Strengere Umweltvorgaben wie etwa zum Düngen sollen ausgesetzt werden, Corona- und Schweinepest-Hilfen sofort fließen.



Die Demonstrationen in der Hauptstadt dauern schon mehrere Tage an und sollen morgen ihren Abschluss finden. In den vergangenen Wochen hatten Bauern immer wieder Zentrallager großer Lebensmittelhändler blockiert. Damit protestierten sie gegen die Preispolitik der Supermärkte und Discounter.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.