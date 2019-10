Nach Protesten der niederländischen Landwirte wollen heute auch in Deutschland tausende Bauern gegen die Agrarpolitik der Regierung protestieren.

Die größte Demonstration soll in Bonn stattfinden; hier werden bis zu 10.000 Landwirte mit rund 800 Traktoren aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. Weitere Kundgebungen sind unter anderem in Berlin, München, Stuttgart, Leipzig und Görlitz geplant. Die Bauern beklagen die ihrer Ansicht nach zu hohen Auflagen beim Natur- und Tierschutz sowie beim Schutz des Grundwassers vor Nitrat, das durch Überdüngung in den Boden gelangen kann. In Straßburg wollen deutsche und französische Bauern vor dem Europäischen Parlament für eine ökologische Landwirtschaft demonstrieren.