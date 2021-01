Die Umsetzung der gemeinsamen EU-Agrarpolitik in Deutschland ist innerhalb der großen Koalition umstritten.

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner wies Vorschläge des Umweltministeriums als unrealistisch zurück. Bauern seien keine Landschaftsgärtner, sie müssten von ihrer Arbeit leben können, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In der vergangenen Woche hatte Umweltministerin Schulze, SPD, Vorschläge zu diesem Thema gemacht. Sie will, dass mindestens 30 Prozent der Direktzahlungen an Landwirte für sogenannte Öko-Regelungen verwendet werden. Auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, sieht darin drohende zusätzliche Belastungen der Landwirte.

