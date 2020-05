Bundesweit haben Landwirte mit Traktoren-Konvois gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert.

Versammlungen gab es unter anderem in Berlin, Wiesbaden, Magdeburg, München und Münster. In der niedersächischen Landeshauptstadt Hannover wurde die Kundgebung nach etwa zwei Stunden beendet weil sie nicht angemeldet war. Zu den Demonstrationen hatte die Vereinigung "Land schafft Verbindung" aufgerufen. Die Bauern fordern den Rücktritt von Bundesumweltministerin Schulze. Die SPD-Politikerin hatte in der vergangenen Woche vor allem die intensive Landwirtschaft für das Insekten- und Artensterben verantwortlich gemacht. Die Landwirte weisen dies zurück.