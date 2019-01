Bundeskanzlerin Merkel hat den Abbau von globalen Handelshemmnissen für landwirtschaftliche Güter gefordert.

Bis 2050 müssten zwei bis drei Milliarden mehr Menschen ernährt werden als heute, sagte Merkel auf einem agrarpolitischen Forum im Rahmen der Grünen Woche in Berlin. Vor allem in den Entwicklungsländern müsse die Lebensmittelproduktion gesteigert werden. Wesentliche Erleichterungen erwartet Merkel durch eine zunehmende Digitalisierung der Landwirtschaft. So könnten Roboter Arbeiten auf Feldern und in Ställen übernehmen. Außerdem sei es etwa möglich, Planzenschutzmittel genauer zu dosieren. Merkel mahnte, der Umgang mit Daten aus dem Agrarsektor müsse geklärt werden.



Die Internationale Grüne Woche ist seit heute für Besucher geöffnet. An der Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau nehmen Aussteller aus 61 Ländern teil.