Die Sternfahrt von Landwirten aus ganz Deutschland nach Berlin führt zu Verkehrsbehinderungen.

In der Hauptstadt sind zahlreiche Straßen und Autobahnabfahrten gesperrt. Die Brandenburger Polizei rief Autofahrer per Twitter zur Vorsicht auf.



Insgesamt wollen rund 10.000 Bauern mit 5.000 Traktoren am Brandenburger Tor gegen die Argrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Der Umweltschutzverband BUND äußerte Verständnis für den Ärger der Branche. Die Demonstrationen vermittelten aber den Eindruck einer Blockade- und Verweigerungshaltung, obwohl die Bauern eigentlich zum Dialog bereit seien. Der Bundestagsfraktionschef der Grünen, Hofreiter, warf den Landwirten vor, sie verfolgten einen "falschen Ansatz". Er sagte dem Sender N-TV, so etwas wie das Artensterben oder die Verschmutzung des Grundwassers gehe nicht weg, indem man es ignoriere.