Bundesumweltministerin Schulze mahnt mehr Schutz für Insekten in der Landwirtschaft an.

Zur Begründung verweist sie auf den zahlenmäßigen Rückgang von Feldvögeln. Der dramatische Abwärtstrend hier habe bislang nicht gestoppt werden können, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Die Deutsche Ornithologen-Gesellschaft legt im Laufe des Tages Zahlen vor, nach denen zum Beispiel die Zahl der Rebhühner in den vergangenen 17 Jahren um fast 90 Prozent zurückgegangen sei.



Die Pläne der Bundesregierung für mehr Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft werden von einem Teil der deutschen Bauern kritisiert. In zahlreichen Städten sind deshalb heute Proteste geplant. Die Organisatoren fordern, dass Politik und Verbände mit den Landwirten über die aktuelle Agrar- und Klimapolitik sprechen.



Unterstützung dafür kommt aus der FDP. Deren agrarpolitischer Sprecher Hocker sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Proteste machten deutlich, dass die Politik von Landwirtschaftsministerin Klöckner und Umweltministerin Schulze einer ganzen Branche die Existenzgrundlage zu entziehen drohe