Umweltverbände und die Grünen sehen die Einigung des EU-Ministerrats auf eine Agrar-Reform kritisch bis ablehnend.

Vom Umweltverband WWF hieß es, mit dem Beschluss werde eine zerstörerische Subventionspolitik zugunsten großer Agrarkonzerne fortgesetzt. Auch der BUND erklärte, der EU-Agrarrat halte weitgehend an seiner vorgestrigen Politik fest.



Die Agrarminister hatten sich darauf geeinigt, künftig 20 Prozent der EU-Direktzahlungen an Umweltauflagen zu knüpfen. WWF und BUND fordern ebenso wie Greenpeace, dass dieser Anteil deutlich höher ausfällt.



Ähnlich äußerte sich der Grünen-Europaabgeordente Waitz. Er sagte im Deutschlandfunk, es würden weiterhin Milliarden an Steuergeldern in eine Form von Landwirtschaft investiert, die der Umwelt, dem Klima und der Biodiversität schade.



Dagegen sprach der Präsident des Bauernverbandes, Rukwied, von einem tragbaren Kompromiss. Der Weg zu einer grüneren Agrarpolitik gehe weiter und bringe für die Landwirte neue Herausforderungen, denen man sich stellen werde, erklärte er.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.