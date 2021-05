Die EU-Landwirtschaftsministerinnen und -minister beraten heute über die europäische Agrarreform.

Bei den Gesprächen geht es um die künftige Gestaltung des Pakets in Höhe von 387 Milliarden Euro. Zudem kommen Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Länder zusammen. Beteiligte gehen davon aus, dass eine Einigung in dieser Woche möglich ist.



Die EU-Agrarpolitik wird unter anderem mitverantwortlich gemacht für Umweltbelastungen durch die Landwirtschaft und das Höfesterben. Einer der Hauptkritikpunkte ist, dass bislang der Löwenanteil der Zahlungen an Flächen der Landwirte gekoppelt war. Dies hat auch zur Folge, dass rund 80 Prozent der Fördermittel an 20 Prozent der Betriebe gehen. Umweltfreundliche Maßnahmen werden bislang nur mit einem verhältnismäßig kleinen Teil der Gelder unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.