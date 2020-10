In Luxemburg beraten die EU-Agrarminister den zweiten Tag in Folge über Reformen in der Landwirtschaft.

Vor allem bei den Umweltvorgaben, die über die verpflichtenden Anforderungen hinausgehen, gibt es große Differenzen. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will im Laufe des Tages einen Kompromissvorschlag unterbreiten.



Die EU-Kommission hatte 2018 eine Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik vorgeschlagen. Dabei geht es auch um Hunderte Milliarden Euro. Viele Landwirte in der Europäischen Union sind von Direktzahlungen aus Brüssel abhängig, befürchten aber auch zu hohe Auflagen für ihre Arbeit.



Gestern hatten sich die Ressortchefs auf neue Fangquoten für die Ostsee geeinigt. Bei einigen Fischarten gibt es eine moderate Steigerung, bei anderen weitere Einschnitte. So soll bei dem für deutsche Fischer besonders wichtigen "westlichen Hering" die Quote 2021 um 50 Prozent sinken.

