Das EU-Parlament hat für die Verhandlungen über eine Agrarreform seine Positionen festgelegt.

Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für ein Papier, das die Grundlage für die bevorstehenden Gespräche mit den EU-Staaten bildet. Diese hatten sich am Mittwoch auf ihre Forderungen verständigt.



Das EU-Parlament strebt unter anderem an, dass künftig 30 Prozent der Direktzahlungen an die Landwirtschaft mit Öko-Regelungen verbunden sein müssen. Betriebe, die zusätzliche Standards erfüllen, sollen auf diese Weise mehr Geld erhalten. Außerdem geplant sind einheitliche Vorgaben beim Umwelt- und Tierschutz, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu garantieren.



Natur- und Umweltverbände kritisierten das Kompromisspaier des EU-Parlaments als nicht weitreichend genug. Eine nachhaltige Landwirtschaft könne damit nicht erreicht werden.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.