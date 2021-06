Die EU-Staaten haben grünes Licht für die neue Agrarpolitik der Union gegeben, die die Landwirtschaft umweltfreundlicher machen soll.

Das teilte EU-Kommissar Wojciechowski in Brüssel bei einem Treffen der zuständigen Minister der 27 Mitgliedstaaten mit. Danach müssen die einzelnen Länder in den Jahren 2023 und 2024 dafür sorgen, dass mindestens 20 Prozent der Zahlungen an Landwirte in umwelterhaltende Maßnahmen investiert werden. Von 2025 bis 2027 steigt dieser Anteil auf 25 Prozent. Die entsprechenden Kosten werden auf rund 270 Milliarden Euro veranschlagt. Das Europäische Parlament muss noch über das Vorhaben abstimmen; dies wird voraussichtlich im Herbst geschehen.

