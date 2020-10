Unter Leitung von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner haben sich die EU-Staaten auf eine Reform der Agrarpolitik verständigt.

Vorgesehen ist, dass jedes EU-Land mindestens 20 Prozent der Direktzahlungen an Landwirte daran knüpft, dass diese an Umweltprogrammen teilnehmen, die über die Pflicht-Anforderungen hinausgehen. Mehrere Staaten hatten eine solche Verpflichtung abgelehnt. Deshalb ist nun eine zweijährige Übergangsphase vorgesehen. Das Parlament hatte gefordert, dass 30 Prozent der Gelder an Umweltauflagen geknüpft werden.



Klöckner nannte den Kompromiss im Deutschlandfunk einen "Meilenstein" für einen "Systemwechsel". Der Grünen-Vorsitzende Habeck sagte dagegen, die Beschlüsse reichten hinten und vorne nicht, um die selbstgesteckten Ziele der EU zu erreichen. WWF, Greenpeace und BUND forderten, dass deutlich mehr EU-Subventionen an Umwelt-Auflagen geknüpft würden. - Die Agrarpolitik ist mit knapp 390 Milliarden Euro der größte Posten im EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre.

