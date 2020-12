Im Streit um die Agrarreform in Indien haben Vertreter der Landwirte Änderungsvorschläge der Regierung zurückgewiesen.

Wie mehrere indische Medien berichten, fordern sie weiter eine Aufhebung der Gesetze. Die Landwirte riefen demnach zu einem landesweiten Protest am kommenden Montag auf.



Bereits seit Ende November blockieren Tausende Bauern Straßen um die indische Hauptstadt Neu-Delhi. Viele Landwirte fürchten, dass Konzerne nach Aufhebung der garantierten Mindespreise die Existenzgrundlage von kleineren Bauern zerstören könnten (mehr dazu in unserem ausführlichen Nachrichten-Artikel). Minister und Vertreter der Bauern hatten bereits in mehreren Runden versucht, die Differenzen auszuräumen.

