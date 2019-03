Atomkraftgegner haben im nordrhein-westfälischen Ahaus gegen mögliche weitere Castor-Transporte in das dortige Brennelemente-Zwischenlager protestiert.

Rund 1.400 Demonstranten nahmen nach Angaben des "Aktionsbündnisses Münsterland" an der Kundgebung teil, darunter auch Landwirte mit Traktoren. Die Aktivisten fordern langfristige und sichere Konzepte im Umgang mit dem Atommüll. Sie befürchten, dass der radioaktive Müll länger als geplant in Ahaus gelagert werden könnte. Die Genehmigung für das Zwischenlager läuft im Jahr 2036 aus. Es wird aber nicht damit gerechnet, dass es bis dahin ein Endlager geben wird.



Mit der Kundgebung wurde auch an die Katastrophe von Fukushima erinnert, die sich am kommenden Montag zum achten Mal jährt.