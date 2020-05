In den USA sind nach der Erschießung eines unbewaffneten Schwarzen im Bundesstaat Georgia zwei weiße Tatverdächtige festgenommen worden.

Einem 64-Jährigen und seinem 34 Jahre alten Sohn werde schwere Körperverletzung und Mord zur Last gelegt, teilten die Behörden mit. Beim Opfer handelt es sich um den 25-jährigen Ahmaud Arbery. Er war am 23. Februar in der Stadt Brunswick beim Joggen erschossen worden. Die Veröffentlichung eines angeblichen Handy-Videos der Tat sorgte zuletzt für eine größere Öffentlichkeit. Der afroamerikanische Basketballer LeBron James beklagte - Zitat: "Wir werden buchstäblich gejagt, wenn wir unsere eigenen vier Wände verlassen." Der Musiker Justin Timberlake forderte Gerechtigkeit für Arbery. Wenn man wegen des Falls nicht schon aufgebracht sei, sollte man es nun werden.