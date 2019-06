Auch durch das Internet haben viele die Lust auf die Forschung nach den Vorfahren für sich entdeckt. Hier bieten sich neue Möglichkeiten zum Austausch, zur Datenrecherche, zur Spurensuche. Informationen findet man so in frei zugänglichen Datenbanken und auf speziellen Plattformen. Aber auch professionelle Familienforscher werden gebucht.

Wie funktioniert Ahnenforschung heute? Was macht die Faszination an der Genealogie aus? Diesen Fragen gehen wir in der Lebenszeit nach.

Gesprächsgäste:

Katrin Heil, Archivwissenschaftlerin. Historikerin, Deutsche Zentralstelle für Genealogie Leipzig

Franziska Jahn, Historikerin, Ahnenforscherin

Dr. Günter Junkers, Hobby-Ahnenforscher, Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde, Gründer der Zeitschrift für Computergenealogie

Chris Kraus, Buchautor und Regisseur

